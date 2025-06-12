ЗСУ уразили технопарк "Резоніт" у Московській області РФ

Палає завод у Росії. Ілюстративне фото: Укрінформ

У ніч проти 12 червня українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ. Мовиться про технопарк "Резоніт", що у Зубово Московської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Telegram.

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Ураження об'єкта ВПК РФ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ атакували завод у Московській області РФ — що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, в межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч проти 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Відтак зафіксовано вибухи на території Технопарку "Резоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

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