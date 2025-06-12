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Главная Армия ВСУ атаковали завод "Резонит" в Московской области — детали

ВСУ атаковали завод "Резонит" в Московской области — детали

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 10:32
ВСУ поразили технопарк "Резонит" в Московской области РФ
Горит завод в России. Иллюстративное фото: Укринформ
Ключові моменти ВСУ атаковали завод в Московской области РФ — что известно

В ночь на 12 июня украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса РФ. Речь идет о технопарке "Резонит", что в Зубово Московской области.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в Telegram.

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Поражение объекта ВПК РФ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ атаковали завод в Московской области РФ — что известно

По данным Генштаба ВСУ, в рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Поэтому зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе.

ЗСУ атакували завод в Росії
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Ранее мы информировали, что с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более миллиона российских военных.

Также мы писали, что агенты партизанского движения "Атеш" уничтожили российский грузовик.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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