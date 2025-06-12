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Головна Армія ЗСУ знищили мільйон російських військових — статистика Генштабу

ЗСУ знищили мільйон російських військових — статистика Генштабу

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Дата публікації: 12 червня 2025 08:37
Втрати Росії досягли мільйона — нові дані про статистику від Генштабу ЗСУ
Українські військовослужбовці готують запуск дрона. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Втрати російської армії

Українські війська вже 1205 добу тримають оборону від широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Стало відомо, скільки російських військових та техніки вдалося знешкодити з моменту повномасштабного вторгнення Росії — кількість втрат живої сили противника перевалила за мільйон.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Втрати російської армії

Станом на ранок 12 червня 2025 року загальні бойові втрати армії Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становлять 1 000 340 осіб. Лише за минулу добу Збройні сили України знищили ще 1 140 російських військових.

За останню добу ЗСУ знищили:

  • особового складу — 1 000 340 (+1140) осіб;
  • танків — 10 933 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин — 22 786 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 29 063 (+47) од.;
  • РСЗВ — 1 413 (+0) од.;
  • засоби ППО — 1 184 (+1) од.;
  • літаків — 416 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 337 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138);
  • крилаті ракети — 3 337 (+0);
  • кораблі — 28 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51 715 (+136) од.;
  • спеціальна техніка — 3 914 (+0).
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Статистика втрат військ РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, кілька днів тому, за підрахунками аналітиків вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія уже на початок червня втратила більше мільйона військових, тоді як ЗСУ нібито втратили близько 400 тисяч осіб. 

Попри високий рівень втрат, Росія вже готується до війни проти країн ЄС. В ЗСУ назвали фактори, які про це свідчать. 

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ втрати окупантів
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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