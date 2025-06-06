Росія готується до війни з Європою — Чечеринда сказав що на це вказує

Російські війська. Фото: росЗМІ

Військовослужбовець Єгор Чечеринда попередив про реальну небезпеку з боку Росії для країн Європейського Союзу. За його словами, вже за кілька років РФ може бути готовою до повноцінного збройного наступу на європейську територію, тож Європі терміново треба переосмислити підхід до своєї безпеки.

Про це Єгор Чечеринда повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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Як наголосив Чечеринда, генсек НАТО чітко дає зрозуміти: у ситуації, коли Сполучені Штати дедалі більше дистанціюються від питання захисту Європи, європейцям слід самим подбати про власну оборону. Він підкреслив, що хоча фінансові ресурси в ЄС є, виробничих потужностей для швидкого налагодження випуску зброї по факту критично не вистачає.

"Європі треба самі займатися своєю обороною і виробництвом зброї. Адже гроші в Європі є, але потужностей військових, виробництва тим більше швидко обмаль. А Росія вже за 2-3 роки, за 4 роки буде готова до збройного нападу і на територію Європейського Союзу", — сказав військовий.

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Одним із ключових нюансів, як каже військовий, є посилена мілітаризація Росії та її співпраця з Північною Кореєю. Він навів приклад, що, за інформацією української розвідки, за останні півтора року КНДР поставила до Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм. Для порівняння, річне виробництво 155-мм снарядів у США становить лише близько пів мільйона одиниць.

"Так, звичайно, НАТОвські снаряди більш точніші, вони більш ефективніші, вони більш влучніші. Але якщо кількість відрізняється в десять разів, то перекриваються всі переваги. Я до того, що росіяни і самі клацають цю зброю, і активно використовують північно-корейську зброю", — зауважив Чечеринда.

Саме тому, на його переконання, Європа має терміново інвестувати у власне оборонне виробництво, а не покладатися виключно на постачання зі США.

Нагадаємо, вчора, 5 червня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони країн НАТО, які колективно підтвердили необхідність підвищити витрати на оборону. А деякі країни відкрито заявили, що вбачають в Росії загрозу.

Додамо, що також вчора стало відомо що Кім Чен Ин відкрито висловив підтримку Росії та заявив про готовність надавати всебічну допомогу Кремлю для війни проти України.