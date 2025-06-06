Россия готовится к войне с Европой — Чечеринда сказал что на это указывает

Российские войска. Фото: росСМИ

Военнослужащий Егор Чечеринда предупредил о реальной опасности со стороны России для стран Европейского Союза. По его словам, уже через несколько лет РФ может быть готова к полноценному вооруженному наступлению на европейскую территорию, поэтому Европе срочно надо переосмыслить подход к своей безопасности.

Об этом Егор Чечеринда сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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Как отметил Чечеринда, генсек НАТО четко дает понять: в ситуации, когда Соединенные Штаты все больше дистанцируются от вопроса защиты Европы, европейцам следует самим позаботиться о собственной обороне. Он подчеркнул, что хотя финансовые ресурсы у ЕС есть, производственных мощностей для быстрого налаживания выпуска оружия по факту критически не хватает.

"Европе надо сами заниматься своей обороной и производством оружия. Ведь деньги в Европе есть, но мощностей военных, производства тем более быстро мало. А Россия уже через 2-3 года, через 4 года будет готова к вооруженному нападению и на территорию Европейского Союза", — сказал военный.

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Одним из ключевых нюансов, как говорит военный, является усиленная милитаризация России и ее сотрудничество с Северной Кореей. Он привел пример, что, по информации украинской разведки, за последние полтора года КНДР поставила в Россию более 5 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Для сравнения, годовое производство 155-мм снарядов в США составляет лишь около полумиллиона единиц.

"Да, конечно, НАТОвские снаряды более точные, они более эффективные, они более меткие. Но если количество отличается в десять раз, то перекрываются все преимущества. Я к тому, что россияне и сами щелкают это оружие, и активно используют северо-корейское оружие", — отметил Чечеринда.

Именно поэтому, по его убеждению, Европа должна срочно инвестировать в собственное оборонное производство, а не полагаться исключительно на поставки из США.

Напомним, вчера, 5 июня в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран НАТО, которые коллективно подтвердили необходимость повысить расходы на оборону. А некоторые страны открыто заявили, что видят в России угрозу.

Добавим, что также вчера стало известно, что Ким Чен Ын открыто выразил поддержку России и заявил о готовности оказывать всестороннюю помощь Кремлю для войны против Украины.