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Главная Армия ВСУ уничтожили миллион российских военных — статистика Генштаба

ВСУ уничтожили миллион российских военных — статистика Генштаба

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Дата публикации 12 июня 2025 08:37
Потери России достигли миллиона — новые данные о статистике от Генштаба ВСУ
Украинские военнослужащие готовят запуск дрона. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Потери российской армии

Украинские войска уже 1205 сутки держат оборону от широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Стало известно, сколько российских военных и техники удалось обезвредить с момента полномасштабного вторжения России — количество потерь живой силы противника перевалило за миллион.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Потери российской армии

По состоянию на утро 12 июня 2025 года общие боевые потери армии России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 1 000 340 человек. Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 1 140 российских военных.

За последние сутки ВСУ уничтожили:

  • личного состава — 1 000 340 (+1140) человек;
  • танков — 10 933 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед.;
  • РСЗО — 1 413 (+0) ед.;
  • средства ПВО — 1 184 (+1) ед.;
  • самолетов — 416 (+0) ед.;
  • вертолетов — 337 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138);
  • крылатые ракеты — 3 337 (+0);
  • корабли — 28 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед.;
  • специальная техника — 3 914 (+0).
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Статистика потерь войск РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, несколько дней назад, по подсчетам аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия уже на начало июня потеряла более миллиона военных, тогда как ВСУ якобы потеряли около 400 тысяч человек.

Несмотря на высокий уровень потерь, Россия уже готовится к войне против стран ЕС. В ВСУ назвали факторы, которые об этом свидетельствуют.

российские войска ВСУ Генштаб ВСУ потери оккупантов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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