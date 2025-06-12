Потери России достигли миллиона — новые данные о статистике от Генштаба ВСУ

ВСУ уничтожили миллион российских военных — статистика Генштаба
Украинские войска уже 1205 сутки держат оборону от широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Стало известно, сколько российских военных и техники удалось обезвредить с момента полномасштабного вторжения России — количество потерь живой силы противника перевалило за миллион.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Потери российской армии
По состоянию на утро 12 июня 2025 года общие боевые потери армии России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 1 000 340 человек. Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 1 140 российских военных.
За последние сутки ВСУ уничтожили:
- личного состава — 1 000 340 (+1140) человек;
- танков — 10 933 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед.;
- артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед.;
- РСЗО — 1 413 (+0) ед.;
- средства ПВО — 1 184 (+1) ед.;
- самолетов — 416 (+0) ед.;
- вертолетов — 337 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138);
- крылатые ракеты — 3 337 (+0);
- корабли — 28 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед.;
- специальная техника — 3 914 (+0).
Напомним, несколько дней назад, по подсчетам аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия уже на начало июня потеряла более миллиона военных, тогда как ВСУ якобы потеряли около 400 тысяч человек.
Несмотря на высокий уровень потерь, Россия уже готовится к войне против стран ЕС. В ВСУ назвали факторы, которые об этом свидетельствуют.
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