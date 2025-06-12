Потери России достигли миллиона — новые данные о статистике от Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие готовят запуск дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска уже 1205 сутки держат оборону от широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Стало известно, сколько российских военных и техники удалось обезвредить с момента полномасштабного вторжения России — количество потерь живой силы противника перевалило за миллион.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Потери российской армии

По состоянию на утро 12 июня 2025 года общие боевые потери армии России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 1 000 340 человек. Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 1 140 российских военных.

За последние сутки ВСУ уничтожили:

личного состава — 1 000 340 (+1140) человек;

танков — 10 933 (+6) ед.;

боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед.;

артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед.;

РСЗО — 1 413 (+0) ед.;

средства ПВО — 1 184 (+1) ед.;

самолетов — 416 (+0) ед.;

вертолетов — 337 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138);

крылатые ракеты — 3 337 (+0);

корабли — 28 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед.;

специальная техника — 3 914 (+0).

Статистика потерь войск РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, несколько дней назад, по подсчетам аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия уже на начало июня потеряла более миллиона военных, тогда как ВСУ якобы потеряли около 400 тысяч человек.

Несмотря на высокий уровень потерь, Россия уже готовится к войне против стран ЕС. В ВСУ назвали факторы, которые об этом свидетельствуют.