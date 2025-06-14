Истребитель ВСУ поразил российский пункт управления БпЛА

Последствия атака ВС ВСУ на пункт управления операторов БпЛА РФ. Фото: скриншот из видео

На Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА. В результате удара был уничтожен склад боеприпасов врага.

Соответствующий видеоролик Воздушные силы ВСУ обнародовали в Telegram.

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В Воздушных силах ВСУ показали, как на Запорожском направлении истребитель МиГ-29 украинской авиации наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА россиян.

На видео видно, как вторая бомба уничтожает вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы", — написали в ПС.

Напомним, что недавно украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса РФ - технопарк "Резонит".

Кроме того, агенты партизанского движения "Атеш" уничтожили российский грузовик.