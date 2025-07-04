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Главная Армия ВСУ уничтожили флаг РФ, который враг установил на Черниговщине

ВСУ уничтожили флаг РФ, который враг установил на Черниговщине

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:36
Пограничники уничтожили флаг РФ, который враг установил на Черниговщине - видео
Уничтожение российского флага. Фото: кадр из видео

Бойцы ВСУ уничтожили российский флаг на границе с Черниговщиной. До этого его установили оккупанты в районе пункта пропуска "Гремяч".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 4 июля.

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"Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч" на границе РФ и Украины в Черниговской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что оккупанты иногда прибегают к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью.

Но очередная провокация россиян потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных сил Украины из состава 15-го армейского корпуса уничтожили российский триколор.

В Генштабе добавили, что следы пребывания российских войск в Черниговской области полностью устранены.

Напомним, что пограничники Государственной пограничной службы Украины нанесли точный удар по вражеской технике в районе Харьковской области. В результате уничтожены российские штурмовые группы и "броня".

А на Курщине пограничники дронами атаковали российские войска. В результате обстрела ликвидировано не менее 10 оккупантов.

пограничники флаг Черновицкая область военные война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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