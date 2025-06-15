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Головна Армія ДПСУ показала знищення техніки РФ на Харківщині — відео

ДПСУ показала знищення техніки РФ на Харківщині — відео

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 16:31
Український кордон як форпост — у ДПСУ опублікували відео знищення військ РФ
Дрони відстежують пересування російських солдатів. Фото: скріншот Telegram
Ключові моменти Новий рівень оборони на кордоні

Прикордонники Державної прикордонної служби України завдали точного удару по ворожій техніці в районі Харківської області. У результаті знищено російські штурмові групи та "броню".

Удар було завдано з використанням дронів-ударних комплексів, повідомляє Telegram-канал ДПСУ.

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Новий рівень оборони на кордоні

Дії прикордонників продемонстрували, що українські сили не обмежуються лише посиленням кордонів, але активно знищують ворога, якому вдається прорватися через українські укріпрайони.

У пресслужбі ДПСУ наголосили, що такі високоточні операції ефективні не лише для поточної оборони, а й для захисту стратегічно важливих напрямків. Ці успіхи посилюють оборонні рубежі та слугують попередженням для агресора.

Прикордонна служба довела, що здатна завдавати ударів по ключових об'єктах противника на будь-якій території. Знищено не тільки техніку, а й штурмові групи, які намагалися сховатися в лісосмузі.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська масово атакували ракетами та дронами кілька областей України, зафіксовано руйнування на Полтавщині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян та оголосив, скільки повітряних цілей вдалося збити засобами ППО.

кордон прикордонники Харківська область війна в Україні ДПСУ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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