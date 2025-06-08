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Головна Армія Генштаб показав, як ЗСУ знищили російський "Бук-М3" — відео

Генштаб показав, як ЗСУ знищили російський "Бук-М3" — відео

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Дата публікації: 8 червня 2025 11:36
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом — відео
Знищення російського ЗРК. Фото: скриншот

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську зенітно-ракетну установку "Бук-М3" разом із боєкомплектом. Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 8 червня.

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У Генштабі зазначили, що бійці провели операцію зі знищення російської техніки чітко та злагоджено. Спочатку ціль вивели з ладу, тримали під спостереженням, а потім остаточно ліквідували, спричинивши вибух боєприпасів.

"Після виявлення ціль знерухомили, певний час "підсвічували" та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що бійці-розвідники бригади "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь артилерії.

Раніше військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ збили російський літак на Курському напрямку.

ЗСУ військова техніка Генштаб ЗСУ втрати окупантів ЗРК "Бук"
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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