Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом — відео

Генштаб показав, як ЗСУ знищили російський "Бук-М3" — відео
Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську зенітно-ракетну установку "Бук-М3" разом із боєкомплектом. Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 8 червня.
Знищення російського ЗРК
У Генштабі зазначили, що бійці провели операцію зі знищення російської техніки чітко та злагоджено. Спочатку ціль вивели з ладу, тримали під спостереженням, а потім остаточно ліквідували, спричинивши вибух боєприпасів.
"Після виявлення ціль знерухомили, певний час "підсвічували" та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки", — йдеться у повідомленні.
Також ми писали, що бійці-розвідники бригади "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь артилерії.
Раніше військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ збили російський літак на Курському напрямку.
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