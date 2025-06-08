Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом — відео

Знищення російського ЗРК. Фото: скриншот

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську зенітно-ракетну установку "Бук-М3" разом із боєкомплектом. Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 8 червня.

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Знищення російського ЗРК

У Генштабі зазначили, що бійці провели операцію зі знищення російської техніки чітко та злагоджено. Спочатку ціль вивели з ладу, тримали під спостереженням, а потім остаточно ліквідували, спричинивши вибух боєприпасів.

"Після виявлення ціль знерухомили, певний час "підсвічували" та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що бійці-розвідники бригади "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь артилерії.

Раніше військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ збили російський літак на Курському напрямку.