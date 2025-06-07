Повітряні сили показали, як палає збитий російський Су-35

Палаючий літак. Фото: скриншот з відео

Воїни Повітряних сил ЗСУ у суботу, 7 червня, збили російський літак на Курському напрямку. Йдеться про винищувач Су-35.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Збиття літака РФ

Так, сьогодні вранці бійці Повітряних сил провели успішну операцію на Курському напрямку, в результаті якої вдалося збити російський винищувач Су-35.

На відео видно, як ворожий літак після падіння на землю палає.

Відомо, що саме таким винищувачем керує лише один пілот. Водночас російська сторона поки що ніяк не коментувала збиття літака.

Нагадаємо, в результаті спецоперації СБУ на російських аеродромах було уражено 41 бомбардувальник.

Для вчорашньої атаки на Україну ворог підіймав у небо лише сім таких бомбардувальників, використовуючи їх по кілька разів для запуску ракет.