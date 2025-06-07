Воздушные силы показали, как пылает сбитый российский Су-35

Горящий самолет. Фото: скриншот из видео

Воины Воздушных сил ВСУ в субботу, 7 июня, сбили российский самолет на Курском направлении. Речь идет об истребителе Су-35.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Сбитие самолета РФ

Так, сегодня утром бойцы Воздушных сил провели успешную операцию на Курском направлении, в результате которой удалось сбить российский истребитель Су-35.

На видео видно, как вражеский самолет после падения на землю пылает.

Известно, что именно таким истребителем управляет только один пилот. В то же время российская сторона пока никак не комментировала сбитие самолета.

Напомним, в результате спецоперации СБУ на российских аэродромах был поражен 41 бомбардировщик.

Для вчерашней атаки на Украину враг поднимал в небо только семь таких бомбардировщиков, используя их по несколько раз для запуска ракет.