СБУ оцінила втрати Росії від спецоперації Павутина 1 червня

Глава СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Службі безпеці України підрахували вартість ураженої стратегічної авіації російських окупантів у рамках спецоперації "Павутина". Йдеться про суму у розмірі сім мільярдів доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у неділю, 1 червня.

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Спецоперація СБУ "Павутина" 1 червня

Вдалося вразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

У СБУ пообіцяли повідомити деталі спецоперації згодом.

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне:

"А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни". (с) Ліна Костенко", — йдеться у повідомленні.

У Службі наголосили, що роблять все, аби вигнати ворогів з рідної землі.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у СБУ розповіли, як готувалася спецоперація "Павутина". Загалом вдалося уразити 41 літак ворога.

Крім того, у мережі повідомляли, що дрони атакували також авіабазу "Воскресенськ", яка розташована у Підмосковʼї.