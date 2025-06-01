СБУ оцінила втрати Росії від спецоперації Павутина 1 червня

У СБУ підрахували вартість ураженої авіації РФ у рамках операції
У Службі безпеці України підрахували вартість ураженої стратегічної авіації російських окупантів у рамках спецоперації "Павутина". Йдеться про суму у розмірі сім мільярдів доларів.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у неділю, 1 червня.
Спецоперація СБУ "Павутина" 1 червня
Вдалося вразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.
У СБУ пообіцяли повідомити деталі спецоперації згодом.
"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне:
"А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни". (с) Ліна Костенко", — йдеться у повідомленні.
У Службі наголосили, що роблять все, аби вигнати ворогів з рідної землі.
Нагадаємо, у СБУ розповіли, як готувалася спецоперація "Павутина". Загалом вдалося уразити 41 літак ворога.
Крім того, у мережі повідомляли, що дрони атакували також авіабазу "Воскресенськ", яка розташована у Підмосковʼї.
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