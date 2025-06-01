Дрони СБУ атакували вже п’ятий аеродром у Росії

Вибухи на російському аеродромі "Воскресенськ". Фото: скриншот

Дрони Служби безпеки України, ймовірно, долетіли вже до пʼятого російського аеродрому. Йдеться про авіабазу "Воскресенськ".

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 1 червня.

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Вибухи на аеродромі "Воскресенськ"

Відомо, що аеродром розташований у Підмосковʼї. На кадрах, які поширюють у мережі, видно потужний стовп диму внаслідок вибухів.

Це вже пʼятий російський аеродром, який перебуває під атакою українських дронів.

Що кажуть в Росії

Росіяни спростовують інформацію про атаку дронів СБУ на аеродром "Воскресенськ".

Деякі російські воєнколи та Telegram-канали стверджують, що відео було знято на аеродромі "Оленегорськ" у Мурманській області, а не в Московській.

Водночас губернатор Мурманської області Андрій Чибіс спростував інформацію про атаку на аеродром.

Нагадаємо, СБУ показала історичне фото Василя Малюка під час унікальної спецоперації "Павутина".

Відомо, що атака готувалася понад півтора року. Люди, які брали участь в спецоперації, вже давно знаходяться на території України.