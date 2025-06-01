СБУ уразила понад 40 російських літаків у тилу — деталі спецоперації

Дрони, які атакували російські літаки. Фото: СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що готували спецоперацію "Паутина" понад півтора роки. Внаслідок ударів вдалося вразити 41 літак стратегічної авіації Росії.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у неділю, 1 червня.

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Хід операції "Паутина" особисто контролював Президент України Володимир Зеленський, а задум реалізовували керівник СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

Мобільні деревʼяні будиночки з дронами. Фото: СБУ

Мобільні деревʼяні будиночки з дронами. Фото: СБУ

Джерела зазначають, що операція була надскладною з логістичної точки зору. Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.

"Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники", — розповіли в СБУ.

Дрони, які атакували російські літаки. Фото: СБУ

Дрони, які атакували російські літаки. Фото: СБУ

Люди, які брали участь в спецоперації, вже давно знаходяться на території України. Якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ.

Згодом у СБУ показали кадри ударів. Вражено більше ніж 40 ворожих літаків.