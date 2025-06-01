СБУ поразила более 40 российских самолетов в тылу — детали спецоперации

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку
В Службе безопасности Украины сообщили, что готовили спецоперацию "Паутина" более полутора лет. В результате ударов удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России.
Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE в воскресенье, 1 июня.
Атака на российские бомбардировщики
Ход операции "Паутина" лично контролировал Президент Украины Владимир Зеленский, а замысел реализовывали руководитель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.
Источники отмечают, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики.
"Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", — рассказали в СБУ.
Люди, которые участвовали в спецоперации, уже давно находятся на территории Украины. Если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ.
Впоследствии в СБУ показали кадры ударов. Поражено более 40 вражеских самолетов.
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