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Главная Армия Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку

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Дата публикации 1 июня 2025 16:18
СБУ поразила более 40 российских самолетов в тылу — детали спецоперации
Дроны, которые атаковали российские самолеты. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что готовили спецоперацию "Паутина" более полутора лет. В результате ударов удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России.

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE в воскресенье, 1 июня.

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Ход операции "Паутина" лично контролировал Президент Украины Владимир Зеленский, а замысел реализовывали руководитель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

Удари по бомбардувальниках Росії
Мобильные деревянные домики с дронами. Фото: СБУ
Атака на російські бомбардувальники 1 червня
Мобильные деревянные домики с дронами. Фото: СБУ

Источники отмечают, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики.

"Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", — рассказали в СБУ.

Дрони СБУ знищили російські бомбардувальники
Дроны, которые атаковали российские самолеты. Фото: СБУ
Атака України на російські бомбардувальники 1 червня
Дроны, которые атаковали российские самолеты. Фото: СБУ

Люди, которые участвовали в спецоперации, уже давно находятся на территории Украины. Если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ.

Впоследствии в СБУ показали кадры ударов. Поражено более 40 вражеских самолетов.

СБУ россияне дроны самолеты Россия FPV-дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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