Дроны СБУ атаковали уже пятый аэродром в России

Взрывы на российском аэродроме "Воскресенск". Фото: скриншот

Дроны Службы безопасности Украины, вероятно, долетели уже до пятого российского аэродрома. Речь идет об авиабазе "Воскресенск".

Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 1 июня.

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Взрывы на аэродроме "Воскресенск"

Известно, что аэродром расположен в Подмосковье. На кадрах, которые распространяют в сети, видно мощный столб дыма в результате взрывов.

Это уже пятый российский аэродром, который находится под атакой украинских дронов.

Что говорят в России

Россияне опровергают информацию об атаке дронов СБУ на аэродром "Воскресенск".

Некоторые российские военные и Telegram-каналы утверждают, что видео было снято на аэродроме "Оленегорск" в Мурманской области, а не в Московской.

В то же время губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг информацию об атаке на аэродром.

Напомним, СБУ показала историческое фото Василия Малюка во время уникальной спецоперации "Паутина".

Известно, что атака готовилась более полутора лет. Люди, которые принимали участие в спецоперации, уже давно находятся на территории Украины.