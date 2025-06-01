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Головна Армія У СБУ показали фото Малюка під час операції "Павутина"

У СБУ показали фото Малюка під час операції "Павутина"

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Дата публікації: 1 червня 2025 16:56
СБУ показала фото Василя Малюка під час історичної операції Павутина
Удари по російських бомбардувальниках 1 червня. Фото: росЗМІ

У Службі безпеці України показали історичне фото Василя Малюка під час проведення спецоперації "Павутина". Внаслідок ударів дронів уражено понад 40 російських літаків.

Фото джерела СБУ надали для Новини.LIVE у неділю, 1 червня.

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Василь Малюк. Фото: СБУ

У СБУ зазначили, що історичність моменту зашкалює.

"Фото заряджене на нову "супербавовну" у РФ. Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина", — наголосили джерела.

Нагадаємо, операція СБУ готувалася понад півтора року. Спочатку до Росії було переправлено FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.

Відомо, що російські літаки палають на летовищах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

СБУ війна Україна Василь Малюк літаки Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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