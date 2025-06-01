СБУ показала фото Василя Малюка під час історичної операції Павутина

У СБУ показали фото Малюка під час операції "Павутина"
У Службі безпеці України показали історичне фото Василя Малюка під час проведення спецоперації "Павутина". Внаслідок ударів дронів уражено понад 40 російських літаків.
Фото джерела СБУ надали для Новини.LIVE у неділю, 1 червня.
Малюк під час операції "Павутина"
У СБУ зазначили, що історичність моменту зашкалює.
"Фото заряджене на нову "супербавовну" у РФ. Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина", — наголосили джерела.
Нагадаємо, операція СБУ готувалася понад півтора року. Спочатку до Росії було переправлено FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.
Відомо, що російські літаки палають на летовищах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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