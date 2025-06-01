СБУ показала фото Василия Малюка во время исторической операции Паутина

В СБУ показали фото Малюка во время операции "Паутина"
В Службе безопасности Украины показали историческое фото Василия Малюка во время проведения спецоперации "Паутина". В результате ударов дронов поражено более 40 российских самолетов.
Фото источники СБУ предоставили для Новини.LIVE в воскресенье, 1 июня.
Малюк во время операции "Паутина"
В СБУ отметили, что историчность момента зашкаливает.
"Фото заряжено на новый "суперхлопок" в РФ. Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина", — отметили источники.
Напомним, операция СБУ готовилась более полутора лет. Сначала в Россию были переправлены FPV-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики.
Известно, что российские самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
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