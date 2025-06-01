СБУ показала фото Василия Малюка во время исторической операции Паутина

Удары по российским бомбардировщикам 1 июня. Фото: росСМИ

В Службе безопасности Украины показали историческое фото Василия Малюка во время проведения спецоперации "Паутина". В результате ударов дронов поражено более 40 российских самолетов.

Фото источники СБУ предоставили для Новини.LIVE в воскресенье, 1 июня.

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Василий Малюк. Фото: СБУ

В СБУ отметили, что историчность момента зашкаливает.

"Фото заряжено на новый "суперхлопок" в РФ. Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина", — отметили источники.

Напомним, операция СБУ готовилась более полутора лет. Сначала в Россию были переправлены FPV-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики.

Известно, что российские самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".