СБУ оценила потери России от спецоперации Паутина 1 июня

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Службе безопасности Украины подсчитали стоимость пораженной стратегической авиации российских оккупантов в рамках спецоперации "Паутина". Речь идет о сумме в размере семь миллиардов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в воскресенье, 1 июня.

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Спецоперация СБУ "Паутина" 1 июня

Удалось поразить 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России.

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

В СБУ пообещали сообщить детали спецоперации позже.

"А пока что можем сказать россиянам только одно:

"А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены" (с) Лина Костенко", — говорится в сообщении.

В Службе отметили, что делают все, чтобы изгнать врагов с родной земли.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в СБУ рассказали, как готовилась спецоперация "Паутина". В целом удалось поразить 41 самолет врага.

Кроме того, в сети сообщали, что дроны атаковали также авиабазу "Воскресенск", которая расположена в Подмосковье.