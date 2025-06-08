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Генштаб показал, как ВСУ уничтожили российский "Бук-М3" — видео

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Дата публикации 8 июня 2025 11:36
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом — видео
Уничтожение российского ЗРК. Фото: скриншот

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили российскую зенитно-ракетную установку "Бук-М3" вместе с боекомплектом. Операция стала образцом слаженной работы подразделений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 8 июня.

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В Генштабе отметили, что бойцы провели операцию по уничтожению российской техники четко и слаженно. Сначала цель вывели из строя, держали под наблюдением, а затем окончательно ликвидировали, вызвав взрыв боеприпасов.

"После обнаружения цель обездвижили, некоторое время "подсвечивали" и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что бойцы-разведчики бригады "Черный лес" Сухопутных войск ВСУ обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и скорректировали по нему огонь артиллерии.

Ранее военнослужащие Воздушных сил ВСУ сбили российский самолет на Курском направлении.

ВСУ военная техника Генштаб ВСУ потери оккупантов ЗРК "Бук"
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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