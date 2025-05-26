Розвідники Чорного лісу знищили російську ППО Бук-М3

"Бук-М3". Фото ілюстративне: росЗМІ

Бійці-розвідники бригади "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь артилерії. У результаті успішного удару одну з ключових одиниць російської ППО було знищено.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.

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Російський ЗРК "Бук-М3" є однією з найновіших розробок армії РФ у сфері протиповітряної оборони. Це система середньої дальності, яка призначена для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Основна перевага комплексу — здатність одночасно відстежувати та вражати кілька цілей у складних умовах радіоелектронної боротьби.

"Бук-М3" здатний знищувати повітряні цілі на відстані до 70 км. Комплекс має повністю цифрову систему управління та нові ракети 9М317М, які вдвічі перевищують за ефективністю своїх попередників. За оцінками експертів, вартість одного такого комплексу становить близько 45 мільйонів доларів.

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