Разведчики Черного леса уничтожили российскую ПВО Бук-М3

"Бук-М3". Фото иллюстративное: росСМИ

Бойцы-разведчики бригады "Черный лес" Сухопутных войск ВСУ обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и скорректировали по нему огонь артиллерии. В результате успешного удара одна из ключевых единиц российской ПВО была уничтожена.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

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Российский ЗРК "Бук-М3" является одной из новейших разработок армии РФ в сфере противовоздушной обороны. Это система средней дальности, которая предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Основное преимущество комплекса — способность одновременно отслеживать и поражать несколько целей в сложных условиях радиоэлектронной борьбы.

"Бук-М3" способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Комплекс имеет полностью цифровую систему управления и новые ракеты 9М317М, которые вдвое превышают по эффективности своих предшественников. По оценкам экспертов, стоимость одного такого комплекса составляет около 45 миллионов долларов.

Напомним, недавно украинские бойцы показали, как уничтожили артиллерийскую установку 2С7 "Пион" российских войск с применением БпЛА "Аист".

Также в ГУР рассказали детали, как атаковали российский военный поезд.