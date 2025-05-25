ГУР завдало удару по російському військовому поїзду з пальним у Запорізькій області

Бійці ГУР вдарили по поїзду окупантів з пальним — відео
Воїни Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по військовому поїзду загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Внаслідок цього було знищено щонайменше три цистерни з пальним.
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 25 травня.
Удар по російському поїзду з пальним
"Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області ― 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним", — йдеться у повідомленні.
Удари по російському логістичному об’єкту були нанесені безпосередньо під час його переміщення на залізничній ділянці Верхній Токмак—Молочанськ—Федорівка.
У ГУР зазначили, що було знищено щонайменше три цистерни з пальним. Залізничне постачання росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму ― порушене.
"Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває", — додали в ГУР.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини бійці ГУР знищили автомобіль УАЗ Patriot, в якому були окупанти з підрозділу "Ахмат".
Раніше ГУР презентувало новітні морські дрони Magura. Захід очолив Кирило Буданов.
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