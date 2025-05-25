ГУР завдало удару по російському військовому поїзду з пальним у Запорізькій області

Наслідки удару по поїзду окупантів. Фото: скриншот

Воїни Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по військовому поїзду загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Внаслідок цього було знищено щонайменше три цистерни з пальним.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 25 травня.

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Удар по російському поїзду з пальним

"Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області ― 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним", — йдеться у повідомленні.

Удари по російському логістичному об’єкту були нанесені безпосередньо під час його переміщення на залізничній ділянці Верхній Токмак—Молочанськ—Федорівка.

У ГУР зазначили, що було знищено щонайменше три цистерни з пальним. Залізничне постачання росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму ― порушене.

"Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває", — додали в ГУР.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини бійці ГУР знищили автомобіль УАЗ Patriot, в якому були окупанти з підрозділу "Ахмат".

Раніше ГУР презентувало новітні морські дрони Magura. Захід очолив Кирило Буданов.