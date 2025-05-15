ГУР представило дрони Magura, які нищать кораблі та літаки

Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Києві 14 травня відбулась перша публічна презентація серії новітніх морських дронів Magura, створених фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Подію очолив начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов. За словами військових, ці безпілотні платформи не лише змінили правила гри в Чорному морі, а й довели свою ефективність у знищенні техніки ворога як на воді, так і в повітрі.

Новини.LIVE побували на презентації нових дронів.

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На події під назвою "MAGURA: формула ураження ворога" вперше представили одразу кілька моделей дронів:

Magura V5 — дрон-"кілер", який знищував кораблі чорноморського флоту РФ;

Magura V6P — мультифункціональна платформа для різних бойових завдань;

Magura V7 — дрон-ракетоносець, який став першим у світі морським БпЛА, що знищив ворожий бойовий літак;

Magura V7 з кулеметним модулем — ще одна версія, оснащена вогневим озброєнням для підтримки бойових дій.

Пункт управління. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ракета на дроні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дрон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Які здобутки уже є на рахунку в ЗСУ завдяки новим дронам

Завдяки дронам Magura бійці спецпідрозділу Group 13 змогли кардинально змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. За два роки активного бойового використання різних модифікацій дронів, було уражено 17 цілей РФ — 15 із них повністю знищені.

Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Як спорядженийй дрон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Серед них два гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі "Сєргєй Котов", "Івановєц", "Цезарь Куніков" та інші. Сумарні втрати ворога оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" підкреслив, що після низки успішних операцій, зокрема й 31 грудня 2024 року, Чорноморський флот РФ фактично витіснено до пунктів базування.

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виступ командира. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням. А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту ― було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки", ― сказав командир Group 13.

Погашення марки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім демонстрації бойової техніки, в межах заходу відбулось спецпогашення нової поштової марки "Magura". Участь у церемонії взяли очільник Укрпошти Ігор Смілянський та генерал Кирило Буданов.

Кирило Буданов розписується на марці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На презентації також були присутні відомі українські діячі — режисер Алан Бадоєв та стендап-комік Василь Байдак.

Нагадаємо, на початку травня ГУР підтвердило збиття російського винищувача Су-30 у Чорному морі з морського дрона.

Згодом з'явилися перші фото дрона, який знищив російські бойові літаки.

Тим часом ГУР викрило, які іноземні компоненти використовує Росія для виготовлення ракети, зокрема типу "Бандероль".