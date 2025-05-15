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Головна Армія ГУР показало нові потужні морські дрони Magura — фоторепортаж

ГУР показало нові потужні морські дрони Magura — фоторепортаж

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Дата публікації: 15 травня 2025 10:33
ГУР представило дрони Magura, які нищать кораблі та літаки
Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Києві 14 травня відбулась перша публічна презентація серії новітніх морських дронів Magura, створених фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Подію очолив начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов. За словами військових, ці безпілотні платформи не лише змінили правила гри в Чорному морі, а й довели свою ефективність у знищенні техніки ворога як на воді, так і в повітрі.

Новини.LIVE побували на презентації нових дронів. 

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На події під назвою "MAGURA: формула ураження ворога" вперше представили одразу кілька моделей дронів:

  • Magura V5 — дрон-"кілер", який знищував кораблі чорноморського флоту РФ;
  • Magura V6P — мультифункціональна платформа для різних бойових завдань;
  • Magura V7 — дрон-ракетоносець, який став першим у світі морським БпЛА, що знищив ворожий бойовий літак;
  • Magura V7 з кулеметним модулем — ще одна версія, оснащена вогневим озброєнням для підтримки бойових дій.
Дрон Магура ГУР
Пункт управління. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дрон Магура
Ракета на дроні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дрони
Дрон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Які здобутки уже є на рахунку в ЗСУ завдяки новим дронам

Завдяки дронам Magura бійці спецпідрозділу Group 13 змогли кардинально змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. За два роки активного бойового використання різних модифікацій дронів, було уражено 17 цілей РФ — 15 із них повністю знищені.

Magura
Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дрони Магура
Як спорядженийй дрон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Серед них два гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі "Сєргєй Котов", "Івановєц", "Цезарь Куніков" та інші. Сумарні втрати ворога оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" підкреслив, що після низки успішних операцій, зокрема й 31 грудня 2024 року, Чорноморський флот РФ фактично витіснено до пунктів базування.

ГУР представило дрон Магура
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Magura дрон
Виступ командира. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням. А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту ― було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки", ― сказав командир Group 13.

Погашення марки Магура
Погашення марки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім демонстрації бойової техніки, в межах заходу відбулось спецпогашення нової поштової марки "Magura". Участь у церемонії взяли очільник Укрпошти Ігор Смілянський та генерал Кирило Буданов.

Марка Укрпошта Магура
Кирило Буданов розписується на марці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На презентації також були присутні відомі українські діячі — режисер Алан Бадоєв та стендап-комік Василь Байдак.

Нагадаємо, на початку травня ГУР підтвердило збиття російського винищувача Су-30 у Чорному морі з морського дрона. 

Згодом з'явилися перші фото дрона, який знищив російські бойові літаки. 

Тим часом ГУР викрило, які іноземні компоненти використовує Росія для виготовлення ракети, зокрема типу "Бандероль". 

військова техніка дрони ГУР безпілотник морські дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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