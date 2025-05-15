ГУР представило дроны Magura, которые уничтожают корабли и самолеты

Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве 14 мая состоялась первая публичная презентация серии новейших морских дронов Magura, созданных специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Событие возглавил начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов. По словам военных, эти беспилотные платформы не только изменили правила игры в Черном море, но и доказали свою эффективность в уничтожении техники врага как на воде, так и в воздухе.

Новини.LIVE побывали на презентации новых дронов.

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На событии под названием "MAGURA: формула поражения врага" впервые представили сразу несколько моделей дронов:

Magura V5 — дрон-"киллер", который уничтожал корабли черноморского флота РФ;

Magura V6P — мультифункциональная платформа для различных боевых задач;

Magura V7 — дрон-ракетоносец, который стал первым в мире морским БпЛА, уничтожившим вражеский боевой самолет;

Magura V7 с пулеметным модулем — еще одна версия, оснащенная огневым вооружением для поддержки боевых действий.

Пункт управления. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ракета на дроне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дрон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Какие достижения уже есть на счету у ВСУ благодаря новым дронам

Благодаря дронам Magura бойцы спецподразделения Group 13 смогли кардинально изменить ситуацию в акватории Черного моря. За два года активного боевого использования различных модификаций дронов, было поражено 17 целей РФ — 15 из них полностью уничтожены.

Дрон Magura. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Как снаряжен дрон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Среди них два вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли "Сергей Котов", "Ивановец", "Цезарь Куников" и другие. Суммарные потери врага оценивают в более чем полмиллиарда долларов.

Командир Group 13 с позывным "Тринадцатый" подчеркнул, что после ряда успешных операций, в том числе и 31 декабря 2024 года, черноморский флот РФ фактически вытеснен в пункты базирования.

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выступление командира. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот РФ в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению. А 31 декабря 2024 года, я считаю, произошел переломный момент в истории флота — были уничтожены два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, как вы знаете, мы уничтожили два самолета", — сказал командир Group 13.

Погашение марки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кроме демонстрации боевой техники, в рамках мероприятия состоялось спецпогашение новой почтовой марки Magura. Участие в церемонии приняли глава Укрпочты Игорь Смелянский и генерал Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов расписывается на марке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На презентации также присутствовали известные украинские деятели — режиссер Алан Бадоев и стендап-комик Василий Байдак.

Напомним, в начале мая ГУР подтвердило сбитие российского истребителя Су-30 в Черном море с морского дрона.

Впоследствии появились первые фото дрона, который уничтожил российские боевые самолеты.

Тем временем ГУР разоблачило, какие иностранные компоненты использует Россия для изготовления ракеты, в частности типа "Бандероль".