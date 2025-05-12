ГУР розкрило походження деталей нової крилатої ракети рф S8000 Бандероль

Ракета "Бандероль". Фото: скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions технічну інформацію про нову крилату ракету російського виробництва S8000, яка має умовну назву "Бандероль". Відомо, що розробкою цієї зброї займається російське підприємство "Кронштадт", яке перебуває під санкціями.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Основним носієм "Бандеролі" є безпілотник "Оріон" тієї ж компанії. Водночас ракета адаптується для використання з ударних гелікоптерів Мі-28Н. Унікальною особливістю S8000 є її здатність здійснювати повороти з меншим радіусом, ніж у інших типових російських ракет, таких як Х-101, 3М-14, 9М727 чи Х-69, зберігаючи при цьому характерну для крилатих ракет траєкторію польоту.

Ракета S8000 "Бандероль". Фото: ГУР

Ракета має бойову частину масою до 150 кг і здатна долати до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як пальне використовується авіаційний гас.

Іноземна електроніка є основою ракети. ГУР МО наголошує на використанні широкого спектра іноземних компонентів у конструкції ракети, серед яких:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай), призначений для авіамоделювання, вартістю близько 16 тисяч доларів;

телеметричний модуль RFD900x виробництва Австралії або його китайський аналог;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR від південнокорейської компанії Robotis;

захищена CRP-антена "Комета-М8", яка також використовується в дронах-камікадзе "Герань".

Окрім цього, у ракеті виявлено майже два десятки мікрочіпів виробництва США, Китаю, Швейцарії, Японії та Південної Кореї. Більшість цієї електроніки, як зазначає ГУР, потрапляє до Росії через дистриб’юторську мережу "Чіп і Діп".

Усього ідентифіковано понад 20 критичних компонентів ракети S8000 та щонайменше 30 компаній, пов’язаних з її розробкою або постачанням деталей.

Нагадаємо, наприкінці квітня ГУР оприлюднила у відкритому доступі розширену базу даних про ключових російських виробників військової техніки, зброї й не тільки.

Тим часом західні медіа пророкують, що Росія тривалий час не зможе відновити бойову міць, і назвали, скільки ракет і техніки вони можуть виготовляти вже зараз.