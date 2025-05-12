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Российская ракета "Бандероль" имеет 20 иностранных компонентов

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Дата публикации 12 мая 2025 11:07
ГУР раскрыло происхождение деталей новой крылатой ракеты рф S8000 Бандероль
Ракета "Бандероль". Фото: скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions техническую информацию о новой крылатой ракете российского производства S8000, которая имеет условное название "бандероль". Известно, что разработкой этого оружия занимается российское предприятие "Кронштадт", которое находится под санкциями.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Основным носителем "бандероли" является беспилотник "Орион" той же компании. В то же время ракета адаптируется для использования с ударных вертолетов Ми-28Н. Уникальной особенностью S8000 является ее способность совершать повороты с меньшим радиусом, чем у других типовых российских ракет, таких как Х-101, 3М-14, 9М727 или Х-69, сохраняя при этом характерную для крылатых ракет траекторию полета.

Ракета Бандероль
Ракета S8000 "Бандероль". Фото: ГУР

Ракета имеет боевую часть массой до 150 кг и способна преодолевать до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве горючего используется авиационный керосин.

Иностранная электроника является основой ракеты. ГУР МО отмечает использование широкого спектра иностранных компонентов в конструкции ракеты, среди которых:

  • реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай), предназначенный для авиамоделирования, стоимостью около 16 тысяч долларов;
  • телеметрический модуль RFD900x производства Австралии или его китайский аналог;
  • инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
  • батареи Murata (Япония);
  • сервоприводы Dynamixel MX-64AR от южнокорейской компании Robotis;
  • защищенная CRP-антенна "Комета-М8", которая также используется в дронах-камикадзе "Герань".

Кроме этого, в ракете обнаружено почти два десятка микрочипов производства США, Китая, Швейцарии, Японии и Южной Кореи. Большинство этой электроники, как отмечает ГУР, попадает в Россию через дистрибьюторскую сеть "Чип и Дип".

Всего идентифицировано более 20 критических компонентов ракеты S8000 и не менее 30 компаний, связанных с ее разработкой или поставкой деталей.

Напомним, в конце апреля ГУР обнародовала в открытом доступе расширенную базу данных о ключевых российских производителях военной техники, оружия и не только.

Между тем западные медиа предсказывают, что Россия долгое время не сможет восстановить боевую мощь и назвали, сколько ракет и техники они могут производить уже сейчас.

Китай ракеты ГУР Россия дальнобойное оружие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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