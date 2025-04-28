ГУР України оприлюднило інформацію про 243 підприємства Ростєху

Російський завод бронетехніки. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України представило оновлення порталу War&Sanctions. Там оприлюднили інформацію про 243 підприємства, які належать трьом основним холдингам російської державної корпорації "Ростєх". Деталі опубліковані у відкритому доступі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

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У розвідці зазначили, що підприємства "Ростєху", на які припадає понад 50% усього виробництва озброєння та військової техніки в Росії, відіграють критичну роль у забезпеченні армії РФ засобами ведення війни проти України.

Серед оприлюднених даних у відкритому доступі є інформація про холдинг "Високоточні комплекси". Відомо, що він спеціалізується на виготовленні комплексів "Іскандер-М", гіперзвукових ракет "Кинджал", зенітних систем "Панцир-С", а також бронетехніки й високоточних боєприпасів "Краснополь".

Крім того, з'явилися дані про Об’єднану авіабудівельну корпорацію, що об’єднує провідні російські авіазаводи, де виробляються, модернізуються та обслуговуються винищувачі Су, МіГ, стратегічні бомбардувальники Ту та військово-транспортні літаки Іл.

Також в ГУР навели нові дані про Об’єднану двигунобудівельну корпорацію, що складається з 78 підприємств, які створюють двигуни для авіаційних комплексів, ракетного озброєння та військово-морських суден.

Для чого ГУР оприлюднило дані про російські військові заводи та компанія

У новому розділі порталу зібрано вичерпні ідентифікаційні дані про ці підприємства, інформацію про їхню функціональну роль у "Ростєху", застосовані санкції, специфіку обладнання, що використовується, а також показані мережі зв’язків і підпорядкування.

ГУР підкреслює, що оприлюднена інформація може бути корисною для міжнародного бізнесу при перевірці потенційних контрагентів, аби уникнути співпраці з компаніями, які напряму підтримують російську військову машину.

"Відповідальний бізнес може використовувати опубліковану інформацію для перевірки своїх контрагентів на причетність до Ростєху та ухвалювати рішення про припинення співпраці з ними. Завдяки цьому, разом із синхронізацією санкцій країн-партнерів, ускладняться ланцюжки постачання та зменшаться темпи виробництва російської військової техніки. Також стане неможливим використання непідсанкційних структур ростєху для обходу міжнародних обмежень", — пояснили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно в розвідці розповіли, як в Росії знищили винищувач Су-30СМ.

А заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, чого боїться Путін найбільше.