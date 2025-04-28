ГУР Украины обнародовало информацию о 243 предприятиях Ростеха

Российский завод бронетехники. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины представило обновление портала War&Sanctions. Там обнародовали информацию о 243 предприятиях, принадлежащих трем основным холдингам российской государственной корпорации "Ростех". Детали опубликованы в открытом доступе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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В разведке отметили, что предприятия "Ростеха", на которые приходится более 50% всего производства вооружения и военной техники в России, играют критическую роль в обеспечении армии РФ средствами ведения войны против Украины.

Среди обнародованных данных в открытом доступе есть информация о холдинге "Высокоточные комплексы". Известно, что он специализируется на изготовлении комплексов "Искандер-М", гиперзвуковых ракет "Кинжал", зенитных систем "Панцирь-С", а также бронетехники и высокоточных боеприпасов "Краснополь".

Кроме того, появились данные об Объединенной авиастроительной корпорации, объединяющей ведущие российские авиазаводы, где производятся, модернизируются и обслуживаются истребители Су, МиГ, стратегические бомбардировщики Ту и военно-транспортные самолеты Ил.

Также в ГУР привели новые данные об Объединенной двигателестроительной корпорации, состоящей из 78 предприятий, которые создают двигатели для авиационных комплексов, ракетного вооружения и военно-морских судов.

Для чего ГУР обнародовало данные о российских военных заводах и компаниях

В новом разделе портала собраны исчерпывающие идентификационные данные об этих предприятиях, информация об их функциональной роли в "Ростехе", примененные санкции, специфика используемого оборудования, а также показаны сети связей и подчинения.

ГУР подчеркивает, что обнародованная информация может быть полезной для международного бизнеса при проверке потенциальных контрагентов, чтобы избежать сотрудничества с компаниями, которые напрямую поддерживают российскую военную машину.

"Ответственный бизнес может использовать опубликованную информацию для проверки своих контрагентов на причастность к Ростеху и принимать решение о прекращении сотрудничества с ними. Благодаря этому, вместе с синхронизацией санкций стран-партнеров, усложнятся цепочки поставок и уменьшатся темпы производства российской военной техники. Также станет невозможным использование неподсанкционных структур Ростеха для обхода международных ограничений", — пояснили в ГУР.

Напомним, недавно в разведке рассказали, как в России уничтожили истребитель Су-30СМ.

А заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, чего боится Путин больше всего.