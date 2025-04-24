У Росії знищили літак Су-30СМ — у ГУР показали відео

Су-30СМ. Фото: росЗМІ

У Росії знищили багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість літака складає 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram у четвер, 24 квітня.

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Знищення російського літака Су-30СМ

У ГУР зазначили, що спротив російському диктатору Володимиру Путіну зростає.

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії — на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", — йдеться у повідомленні.

Все більше росіян готові здійснювати акти демілітаризації держави-агресора.

Заява Буданова

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цей літак російські окупанти застосовували у війні проти України. Зокрема, противник випускав з нього авіабомби.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Що відомо про знищений літак

Су-30СМ — це російський багатоцільовий винищувач, здатний діяти як проти повітряних, так і наземних цілей. Його екіпаж складається з двох осіб.

Су-30СМ. Фото: росЗМІ

Літак має високу маневровість завдяки двигунам з керованим вектором тяги, може розвивати швидкість понад 2 000 км/год і нести до 8 тонн озброєння. Оснащений сучасною авіонікою та радарами.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавно українські воїни знищили російський бомбардувальник Ту-22М3.

Раніше у Росії впав штурмовик Су-25. Причиною є відмова обох двигунів.