У Росії знищили літак Су-30СМ — у ГУР показали відео

У Росії знищили літак Су-30СМ за 50 млн доларів — відео
У Росії знищили багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість літака складає 50 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram у четвер, 24 квітня.
Знищення російського літака Су-30СМ
У ГУР зазначили, що спротив російському диктатору Володимиру Путіну зростає.
"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії — на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", — йдеться у повідомленні.
Все більше росіян готові здійснювати акти демілітаризації держави-агресора.
Заява Буданова
Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цей літак російські окупанти застосовували у війні проти України. Зокрема, противник випускав з нього авіабомби.
Що відомо про знищений літак
Су-30СМ — це російський багатоцільовий винищувач, здатний діяти як проти повітряних, так і наземних цілей. Його екіпаж складається з двох осіб.
Літак має високу маневровість завдяки двигунам з керованим вектором тяги, може розвивати швидкість понад 2 000 км/год і нести до 8 тонн озброєння. Оснащений сучасною авіонікою та радарами.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавно українські воїни знищили російський бомбардувальник Ту-22М3.
Раніше у Росії впав штурмовик Су-25. Причиною є відмова обох двигунів.
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