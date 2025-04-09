ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник — Сирський

ЗСУ дроном знищили дальній бомбардувальник росіян, — Сирський
Українські військові завдали низки успішних ударів по аеродромах росіян. Зрештою це змусило ворога перемістити свою авіацію вглиб території Росії. Попри це днями ЗСУ знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, яке опублікували в середу, 9 квітня.
ЗСУ знищили російську "тушку"
За словами Сирського, зараз ворог перемістив свою авіацію з відстані 100-150 км 200-300 км вглиб території. Однак це не врятувало один з літаків.
"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", — повідомив Сирський.
Він додав, що також російський флот зараз фактично "зачинений у Новоросійську". Сирський зазначає, що росіяни знають, що постійно знаходяться під загрозою ударів. Крім того, цілями ЗСУ є система протиповітряної оборони ворога.
Нагадаємо, також Олександр Сирський прокоментував ідею введення миротворців на територію України. Він припустив, що військового погляду це могло б бути додатковою гарантією безпеки.
Також Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому Україна не змогла б звільнити Бахмут та Соледар. Він також пояснив, у чому полягав намір операції.
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