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ЗСУ дроном знищили дальній бомбардувальник росіян, — Сирський

9 квітня 2025 12:55
Ольга Антоновська - редактор
ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
Ольга Антоновська - редактор

Українські військові завдали низки успішних ударів по аеродромах росіян. Зрештою це змусило ворога перемістити свою авіацію вглиб території Росії. Попри це днями ЗСУ знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, яке опублікували в середу, 9 квітня.

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За словами Сирського, зараз ворог перемістив свою авіацію з відстані 100-150 км  200-300 км вглиб території. Однак це не врятувало один з літаків.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", — повідомив Сирський.

Він додав, що також російський флот зараз фактично "зачинений у Новоросійську". Сирський зазначає, що росіяни знають, що постійно знаходяться під загрозою ударів. Крім того, цілями ЗСУ є система протиповітряної оборони ворога.

Нагадаємо, також Олександр Сирський прокоментував ідею введення миротворців на територію України. Він припустив, що військового погляду це могло б бути додатковою гарантією безпеки.

Також Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому Україна не змогла б звільнити Бахмут та Соледар. Він також пояснив, у чому полягав намір операції. 

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