ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Українські військові завдали низки успішних ударів по аеродромах росіян. Зрештою це змусило ворога перемістити свою авіацію вглиб території Росії. Попри це днями ЗСУ знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, яке опублікували в середу, 9 квітня.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ знищили російську "тушку"

За словами Сирського, зараз ворог перемістив свою авіацію з відстані 100-150 км 200-300 км вглиб території. Однак це не врятувало один з літаків.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", — повідомив Сирський.

Він додав, що також російський флот зараз фактично "зачинений у Новоросійську". Сирський зазначає, що росіяни знають, що постійно знаходяться під загрозою ударів. Крім того, цілями ЗСУ є система протиповітряної оборони ворога.

Нагадаємо, також Олександр Сирський прокоментував ідею введення миротворців на територію України. Він припустив, що військового погляду це могло б бути додатковою гарантією безпеки.

Також Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому Україна не змогла б звільнити Бахмут та Соледар. Він також пояснив, у чому полягав намір операції.