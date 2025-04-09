Миротворці в Україні — Сирський пояснив військовий аспект

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував можливість розгортання миротворчого контингенту країн-партнерів на території України. За його словами, такі ініціативи мають насамперед політичну природу, однак із суто військової точки зору їхнє втілення могло б стати додатковою гарантією безпеки.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю журналісту LB.ua.

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Миротворці не будуть розміщені на фронті

Сирський зауважив, що присутність військ союзників у певних районах країни означала б, що ці ділянки не зазнавали б ударів з боку російських військ, адже країна-агресор змушена була б зважати на міжнародну реакцію.

"З військової точки зору, звичайно, наявність контингента іншої країни — це додаткова гарантія безпеки, тому що вони будуть гарантувати, що принаймні та частина, де знаходяться ці війська, не буде уражена противником. Звичайно, теоретично ці частини не будуть знаходитися на лінії бойового зіткнення. Вони будуть там, де мінімальний рівень загрози", — сказав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що присутність іноземного контингенту може тимчасово стабілізувати ситуацію й збити агресивні плани Росії. Проте він поставив під сумнів можливість гарантувати тривалий мир, зважаючи на непередбачуваність намірів і рішень кремлівського керівництва.

"Складне питання. Бо тут ворог такий. Ви знаєте його плани, а присутність контингенту їх зриває. І наскільки вони будуть прогнозовані. Так, на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати", — висловився Сирський.

Нагадаємо, раніше, 4 квітня, повідомлялося, що у квітні почалися переговори щодо введення миротворців в Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на "Коаліції охочих" обговорюватимуть можливість розміщення іноземного миротворчого контингенту.

Додамо, що деякі військові негативно оцінюють користь від миротворців на фронті. Так командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький висловив сумніви у доцільності введення миротворців.