Миротворцы в Украине — Сырский объяснил военный аспект

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал возможность развертывания миротворческого контингента стран-партнеров на территории Украины. По его словам, такие инициативы имеют прежде всего политическую природу, однако с чисто военной точки зрения их воплощение могло бы стать дополнительной гарантией безопасности.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью журналисту LB.ua.

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Миротворцы не будут размещены на фронте

Сырский отметил, что присутствие войск союзников в определенных районах страны означало бы, что эти участки не подвергались бы ударам со стороны российских войск, ведь страна-агрессор вынуждена была бы учитывать международную реакцию.

"С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны — это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что по крайней мере та часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы", — сказал Сырский.

Сирский отметил, что присутствие иностранного контингента может временно стабилизировать ситуацию и сбить агрессивные планы России. Однако он поставил под сомнение возможность гарантировать длительный мир, учитывая непредсказуемость намерений и решений кремлевского руководства.

"Сложный вопрос. Потому что здесь враг такой. Вы знаете его планы, а присутствие контингента их срывает. И насколько они будут прогнозируемы. Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать", — высказался Сырский.

Напомним, ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Апреле начались переговоры по введению миротворцев в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на "Коалиции желающих" будут обсуждать возможность размещения иностранного миротворческого контингента.

Добавим, что некоторые военные негативно оценивают пользу от миротворцев на фронте. Так командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий выразил сомнения в целесообразности введения миротворцев.