ВСУ дроном уничтожили российский бомбардировщик — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Украинские военные нанесли ряд успешных ударов по аэродромам россиян. В конце концов это заставило врага переместить свою авиацию вглубь территории России. Несмотря на это на днях ВСУ уничтожили дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, которое опубликовали в среду, 9 апреля.

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По словам Сырского, сейчас враг переместил свою авиацию с расстояния 100-150 км на 200-300 км вглубь территории. Однако это не спасло один из самолетов.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов", — сообщил Сырский.

Он добавил, что также российский флот сейчас фактически "закрыт в Новороссийске". Сырский отмечает, что россияне знают, что постоянно находятся под угрозой ударов. Кроме того, целями ВСУ является система противовоздушной обороны врага.

Напомним, также Александр Сырский прокомментировал идею введения миротворцев на территорию Украины. Он предположил, что с военной точки зрения это могло бы быть дополнительной гарантией безопасности.

Также Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему Украина не смогла бы освободить Бахмут и Соледар. Он также объяснил, в чем заключалось намерение операции.