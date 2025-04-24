Удар по заводу дронів у Єлабузі — у ЗСУ розкрили деталі

Удар по заводу у Єлабузі. Фото: скриншот

Збройні сили України влучно вдарили по заводу з виробництва безпілотників у російській Єлабузі. Вдалося знищити партію вже готових до застосування дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 24 квітня.

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Деталі удару

За словами Тимочка, удар прийшовся по цеху фінальної збірки, звідки "Шахеди" вже мали вирушати до місць запуску.

"Противник, на жаль, за підтримки, навчання та підготовки з боку іранських партнерів зумів фактично налагодити повний цикл виробництва "Шахедів". Йдеться про створення цілої інфраструктури — від виготовлення окремих запчастин до складання готових безпілотників. Усе це відбувається в межах одного заводу, в кількох цехах. Тому під час останнього удару, було влучання саме в цех фінальної збірки. Саме звідти готові дрони вже мали вирушати до пускових майданчиків для застосування", — сказав військовий.

Він додав, що росіяни оперативно вивозять готову продукцію, тож влучити саме в момент завантаження — це успіх.

"Це не єдиний завод, на жаль, росіян, який вони запустили. Такі об'єкти намагаються максимально прикривати з повітря, вони максимально намагаються їх ізолювати від наземної української розвідки, це теж факт. І вони намагаються дуже швидко продукцію вивозити за межі таких заводів, щоб мінімізувати ризики удару з боку України. Що випустили за день, вивозять для того, щоб розосередити по складах арсеналах. І от підловити цей момент, коли вони вантажать дрони на платформи, на автотранспорт, для того, щоб вивозити, якраз тоді це дає результат, бо тоді відбувається масштабна детонація", — сказав він.

Тимочко також нагадав, що "Шахеди" росіяни застосовують не лише для ударів по містах, але й для виснаження української системи ППО. Попри те, що наразі лише 10–15% атак є ефективними, цього достатньо, аби сіяти хаос і завдавати шкоди.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по заводу ударних дронів у Росії, що розташований більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону. Також ЗСУ уразили базу запуску дронів РФ на Курщині.