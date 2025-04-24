Удар по заводу дронов в Елабуге — в ВСУ раскрыли детали

Удар по заводу в Елабуге. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины метко ударили по заводу по производству беспилотников в российской Елабуге. Удалось уничтожить партию уже готовых к применению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 24 апреля.

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Детали удара

По словам Тимочко, удар пришелся по цеху финальной сборки, откуда "Шахеды" уже должны были отправляться к местам запуска.

"Противник, к сожалению, при поддержке, обучении и подготовке со стороны иранских партнеров сумел фактически наладить полный цикл производства "Шахедов". Речь идет о создании целой инфраструктуры — от изготовления отдельных запчастей до сборки готовых беспилотников. Все это происходит в пределах одного завода, в нескольких цехах. Поэтому во время последнего удара было попадание именно в цех финальной сборки. Именно оттуда готовые дроны уже должны были отправляться к пусковым площадкам для применения", — сказал военный.

Он добавил, что россияне оперативно вывозят готовую продукцию, поэтому попасть именно в момент загрузки — это успех.

"Это не единственный завод, к сожалению, россиян, который они запустили. Такие объекты пытаются максимально прикрывать с воздуха, они максимально пытаются их изолировать от наземной украинской разведки, это тоже факт. И они стараются очень быстро продукцию вывозить за пределы таких заводов, чтобы минимизировать риски удара со стороны Украины. Что выпустили за день, вывозят для того, чтобы рассредоточить по складам арсеналов. И вот подловить этот момент, когда они грузят дроны на платформы, на автотранспорт для того, чтобы вывозить, как раз тогда это дает результат, потому что тогда происходит масштабная детонация", — сказал он.

Тимочко также напомнил, что "Шахеды" россияне применяют не только для ударов по городам, но и для истощения украинской системы ПВО. Несмотря на то, что пока только 10-15% атак являются эффективными, этого достаточно, чтобы сеять хаос и наносить ущерб.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по заводу ударных дронов в России, который расположен более чем в тысяче километров от украинской границы. Также ВСУ поразили базу запуска дронов РФ в Курской области.