В России уничтожили самолет Су-30СМ — в ГУР показали видео

В России уничтожили самолет Су-30СМ за 50 млн долларов — видео
В России уничтожили многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость самолета составляет 50 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины в Telegram в четверг, 24 апреля.
Уничтожение российского самолета Су-30СМ
В ГУР отметили, что сопротивление российскому диктатору Владимиру Путину растет.
"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России — на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", — говорится в сообщении.
Все больше россиян готовы совершать акты демилитаризации государства-агрессора.
Заявление Буданова
Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что этот самолет российские оккупанты применяли в войне против Украины. В частности, противник выпускал из него авиабомбы.
Что известно об уничтоженном самолете
Су-30СМ — это российский многоцелевой истребитель, способный действовать как против воздушных, так и наземных целей. Его экипаж состоит из двух человек.
Самолет обладает высокой маневренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, может развивать скорость более 2 000 км/ч и нести до 8 тонн вооружения. Оснащен современной авионикой и радарами.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что недавно украинские воины уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.
Ранее в России упал штурмовик Су-25. Причиной является отказ обоих двигателей.
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