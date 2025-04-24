В России уничтожили самолет Су-30СМ — в ГУР показали видео

Су-30СМ. Фото: росСМИ

В России уничтожили многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость самолета составляет 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины в Telegram в четверг, 24 апреля.

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Уничтожение российского самолета Су-30СМ

В ГУР отметили, что сопротивление российскому диктатору Владимиру Путину растет.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России — на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", — говорится в сообщении.

Все больше россиян готовы совершать акты демилитаризации государства-агрессора.

Заявление Буданова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что этот самолет российские оккупанты применяли в войне против Украины. В частности, противник выпускал из него авиабомбы.

Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Что известно об уничтоженном самолете

Су-30СМ — это российский многоцелевой истребитель, способный действовать как против воздушных, так и наземных целей. Его экипаж состоит из двух человек.

Су-30СМ. Фото: росСМИ

Самолет обладает высокой маневренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, может развивать скорость более 2 000 км/ч и нести до 8 тонн вооружения. Оснащен современной авионикой и радарами.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что недавно украинские воины уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Ранее в России упал штурмовик Су-25. Причиной является отказ обоих двигателей.