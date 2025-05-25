ГУР нанесло удар по российскому военному поезду с горючим в Запорожской области

Последствия удара по поезду оккупантов. Фото: скриншот

Воины Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по военному поезду захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 25 мая.

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Удар по российскому поезду с горючим

"Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области — 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим", — говорится в сообщении.

Удары по российскому логистическому объекту были нанесены непосредственно во время его перемещения на железнодорожном участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка.

В ГУР отметили, что было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим. Железнодорожное снабжение россиян на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма — нарушено.

"Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается", — добавили в ГУР.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонщины бойцы ГУР уничтожили автомобиль УАЗ Patriot, в котором были оккупанты из подразделения "Ахмат".

Ранее ГУР презентовало новейшие морские дроны Magura. Мероприятие возглавил Кирилл Буданов.