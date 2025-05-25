ГУР нанесло удар по российскому военному поезду с горючим в Запорожской области

Бойцы ГУР ударили по поезду оккупантов с горючим — видео
Воины Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по военному поезду захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 25 мая.
Удар по российскому поезду с горючим
"Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области — 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим", — говорится в сообщении.
Удары по российскому логистическому объекту были нанесены непосредственно во время его перемещения на железнодорожном участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка.
В ГУР отметили, что было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим. Железнодорожное снабжение россиян на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма — нарушено.
"Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается", — добавили в ГУР.
Напомним, на временно оккупированной территории Херсонщины бойцы ГУР уничтожили автомобиль УАЗ Patriot, в котором были оккупанты из подразделения "Ахмат".
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