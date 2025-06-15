Украинская граница как форпост — в ГПСУ опубликовали видео уничтожение войск РФ

Дроны отслеживают передвижение российских солдат. Фото: скриншот Telegram

Пограничники Государственной пограничной службы Украины нанесли точный удар по вражеской технике в районе Харьковский области. В результате уничтожены российские штурмовые группы и "броня".

Удар был нанесен с использованием дронов-ударных комплексов, сообщает Telegram-канал ГПСУ.

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Действия пограничников продемонстрировали, что украинские силы не ограничиваются только усилением границ, но активно уничтожают врага, которому удается прорваться через украинские укрепрайоны.

В пресс-службе ДПСУ подчеркнули, что такие высокоточные операции эффективны не только для текущей обороны, но и для защиты стратегически важных направлений. Эти успехи усиливают оборонительные рубежи и служат предупреждением для агрессора.

Пограничная служба доказала, что способна наносить удары по ключевым объектам противника на любой территории. Уничтожена не только техника, но и штурмовые группы, которые пытались спрятаться в лесополосе.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска массово атаковали ракетами и дронами несколько областей Украины, зафиксированы разрушения на Полтавщине.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян и объявил, сколько воздушных целей удалось сбить средствами ПВО.