РФ атаковала Полтавскую область — зафиксированы значительные повреждения

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Об этом информирует временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

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"Сегодня ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО", — сообщил Когут.

А также отметил, что в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Кроме того, в результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. В частности, в Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и машины.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по Запорожской области.

Кроме того, в субботу вечером, 14 июня, в Киеве прогремели взрывы — россияне атаковали столицу беспилотниками.