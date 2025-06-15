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Главная Армия Россияне массированно атаковали Полтавщину — есть разрушения

Россияне массированно атаковали Полтавщину — есть разрушения

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Дата публикации 15 июня 2025 10:05
РФ атаковала Полтавскую область — зафиксированы значительные повреждения
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram
Ключові моменти Россияне обстреляли Полтавскую область — какие последствия

В ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Об этом информирует временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Россияне обстреляли Полтавскую область — какие последствия

"Сегодня ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО", — сообщил Когут.

А также отметил, что в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

Атака на Полтавщину
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Кроме того, в результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. В частности, в Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и машины.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Атака РФ на Полтавщину
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по Запорожской области.

Кроме того, в субботу вечером, 14 июня, в Киеве прогремели взрывы — россияне атаковали столицу беспилотниками.

обстрелы Полтавская область война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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