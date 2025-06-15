РФ атакувала Запорізьку область — які наслідки

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Федоров/Telegram

Протягом доби російські окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано значні руйнування й пошкодження будинків та квартир.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 15 червня, у Telegram.

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Начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район 14 червня — чотири людини поранено.

Крім того, він поінформував, що впродовж доби російські війська завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, ворог здійснив 7 авіаційних обстрілів Лежиного, Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Полтавки.

Також 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Степногірськ, Кам’янське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Федоров/Telegram

Крім того, 6 обстрілів із РСЗВ накрили Новоіванівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку. А 170 артударів прийшлися по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

За інформацією Федорова, надійшло 91 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель та іншого майна.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у суботу ввечері, 14 червня, у Києві пролунали вибухи — росіяни атакували безпілотниками.

Крім того, вибухи у суботу ввечері лунали й в Київській області — сили ППО працювали по ворожих цілях.