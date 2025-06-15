РФ атаковала Запорожскую область - какие последствия

РФ нанесла почти 500 ударов по Запорожской области — детали
В течение суток российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы значительные разрушения и повреждения домов и квартир.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 15 июня, в Telegram.
Россияне атаковали Запорожскую область — какие последствия
Начальник ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район 14 июня — четыре человека ранены.
Кроме того, он проинформировал, что в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
В частности, враг совершил 7 авиационных обстрелов Лежино, Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Полтавки.
Также 312 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Степногорск, Каменское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
Кроме того, 6 обстрелов из РСЗО накрыли Новоивановку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки, Новоандреевку. А 170 артударов пришлись по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.
По информации Федорова, поступило 91 сообщение о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий и другого имущества.
Напомним, что в субботу вечером, 14 июня, в Киеве прогремели взрывы — россияне атаковали беспилотниками.
Кроме того, взрывы в субботу вечером раздавались и в Киевской области — силы ПВО работали по вражеским целям.
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