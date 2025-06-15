РФ атаковала Запорожскую область - какие последствия

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Федоров/Telegram

В течение суток российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы значительные разрушения и повреждения домов и квартир.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 15 июня, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали Запорожскую область — какие последствия

Начальник ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район 14 июня — четыре человека ранены.

Кроме того, он проинформировал, что в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, враг совершил 7 авиационных обстрелов Лежино, Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Полтавки.

Также 312 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Степногорск, Каменское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Федоров/Telegram

Кроме того, 6 обстрелов из РСЗО накрыли Новоивановку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки, Новоандреевку. А 170 артударов пришлись по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

По информации Федорова, поступило 91 сообщение о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий и другого имущества.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в субботу вечером, 14 июня, в Киеве прогремели взрывы — россияне атаковали беспилотниками.

Кроме того, взрывы в субботу вечером раздавались и в Киевской области — силы ПВО работали по вражеским целям.