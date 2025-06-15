Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни масовано атакували Полтавщину — є руйнування

Росіяни масовано атакували Полтавщину — є руйнування

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 10:05
РФ атакувала Полтавщину — зафіксовано значні пошкодження
Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram
Ключові моменти Росіяни обстріляли Полтавщину — які наслідки

У ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Полтавщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Росіяни обстріляли Полтавщину — які наслідки

"Сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет і БпЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО", — повідомив Когут.

А також зазначив, що у Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Атака на Полтавщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Крім того, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Зокрема, у Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Атака РФ на Полтавщину
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що протягом доби російські війська завдали 495 ударів по Запорізької області.

Крім того, у суботу ввечері, 14 червня, у Києві пролунали вибухи — росіяни атакували столицю безпілотниками.

обстріли Полтавська область війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації