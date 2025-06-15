РФ атакувала Полтавщину — зафіксовано значні пошкодження

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

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"Сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет і БпЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО", — повідомив Когут.

А також зазначив, що у Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Крім того, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Зокрема, у Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що протягом доби російські війська завдали 495 ударів по Запорізької області.

Крім того, у суботу ввечері, 14 червня, у Києві пролунали вибухи — росіяни атакували столицю безпілотниками.