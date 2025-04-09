Льотчики ЗСУ зруйнували укріплення 81-го артполку РФ

Момент вибуху. Фото: скриншот

У понеділок, 7 квітня 2025 року, Повітряні сили України завдали успішного удару по командному пункту 81-го самохідного артилерійського полку армії Росії. Він розміщувався на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили у пресслужбі СтратКому ЗСУ.

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Бетонну споруду, в якій базувалося командування російського підрозділу, вдалося повністю зруйнувати. За попередніми даними, внаслідок авіаудару було ліквідовано від 20 до 30 військовослужбовців противника. Остаточну кількість втрат ще уточнюють.

За словами військових, ця атака суттєво знизила ефективність бойової роботи підрозділу ворога, зокрема його здатність до управління вогнем. Втрата командного пункту позбавила окупантів важливого логістичного та організаційного вузла в регіоні.

"Льотчики Повітряних Cил Збройних Сил України продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України", — зазначили військові.

Нагадаємо, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади оприлюднили відеокадри знищення російської техніки.

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