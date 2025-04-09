Летчики ВСУ разрушили укрепления 81-го артполка РФ

Момент взрыва. Фото: скриншот

В понедельник, 7 апреля 2025 года, Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту 81-го самоходного артиллерийского полка армии России. Он размещался на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СтратКому ВСУ.

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Бетонное сооружение, в котором базировалось командование российского подразделения, удалось полностью разрушить. По предварительным данным, в результате авиаудара было ликвидировано от 20 до 30 военнослужащих противника. Окончательное количество потерь еще уточняется.

По словам военных, эта атака существенно снизила эффективность боевой работы подразделения врага, в частности его способность к управлению огнем. Потеря командного пункта лишила оккупантов важного логистического и организационного узла в регионе.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины", — отметили военные.

Напомним, бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады обнародовали видеокадры уничтожения российской техники.

А на Лиманском направлении украинские военные уничтожили уникальный российский дрон, который стоит 300 тысяч долларов.