Головна Армія ЗСУ завдають ворогу втрат — Генштаб про ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 09:03
Оперативна інформація на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Розпочалася 1396-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Збройні Сили України завдають російським військам відчутних втрат у живій силі й техніці, та активно підривають їх наступальний потенціал в тилу.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 20 грудня 

Ситуація на фронті 20 грудня

Протягом минулої доби сталося 165 бойових зіткнень. Війська Сил оборони України уразили два пункти управління та склад зберігання військової техніки, втрати російських загарбників у живій силі склали 1090 осіб. Окрім того ЗСУ знищіли у окупантів: бойову броньовану машину, одну РСЗВ, 37 артилерійських систем, 346 дронів оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 130 автівок.

ЗСУ завдають ворогу втрат — Генштаб про ситуацію на фронті - фото 1
Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

За вчора російська армія завдала по території України три ракетні та 55 авіаційних ударів. Було скинуто також 150 керованих авіабомб по населених пунктах — це, зокрема, Підгаврилівка вДніпропетровської області та Гуляйполе у Запорізької області.  Крім цього, Україну атакувала Москва за допомогою 4597 дронів-камікадзе. Війська РФ також здійснили 3875 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. 

Обстановка по напрямках

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмів та наступів російської армії у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

ЗСУ завдають ворогу втрат — Генштаб про ситуацію на фронті - фото 1
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, де армія РФ здійснила 106 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема один – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських військ. Це сталося поблизу Вовчанську, Приліпки та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку — шість атак окупантів. Українські війська відбили штурмові дії РФ у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману.

Ворог здійснив 20 атак на Костянтинівському напрямку — у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.

ЗСУ завдають ворогу втрат — Генштаб про ситуацію на фронті - фото 2
Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Олександрівському напрямку РФ десять разів атакувала позиції ЗСУ у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку ворог чотирнадцять разів атакував позиції армії України в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. 

ЗСУ завдають ворогу втрат — Генштаб про ситуацію на фронті - фото 3
Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противника двічі було відбито в районі Приморського та Плавнів.

На Краматорському напрямку та Придніпровському напрямку, а також на Волинському та Поліському напрямках минулої доби наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, що пластуни передали українським військовим Вифлеємський вогонь миру, який згодом передадуть на фронт.

Раніше ми також інформували, що Сили оборони України 17 грудня завдали ударів по стратегічних об’єктах ВПК та НПЗ РФ.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
