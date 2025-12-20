Оперативна інформація на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Розпочалася 1396-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Збройні Сили України завдають російським військам відчутних втрат у живій силі й техніці, та активно підривають їх наступальний потенціал в тилу.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 20 грудня

Ситуація на фронті 20 грудня

Протягом минулої доби сталося 165 бойових зіткнень. Війська Сил оборони України уразили два пункти управління та склад зберігання військової техніки, втрати російських загарбників у живій силі склали 1090 осіб. Окрім того ЗСУ знищіли у окупантів: бойову броньовану машину, одну РСЗВ, 37 артилерійських систем, 346 дронів оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 130 автівок.

Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

За вчора російська армія завдала по території України три ракетні та 55 авіаційних ударів. Було скинуто також 150 керованих авіабомб по населених пунктах — це, зокрема, Підгаврилівка вДніпропетровської області та Гуляйполе у Запорізької області. Крім цього, Україну атакувала Москва за допомогою 4597 дронів-камікадзе. Війська РФ також здійснили 3875 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Обстановка по напрямках

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмів та наступів російської армії у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, де армія РФ здійснила 106 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема один – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських військ. Це сталося поблизу Вовчанську, Приліпки та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку — шість атак окупантів. Українські війська відбили штурмові дії РФ у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману.

Ворог здійснив 20 атак на Костянтинівському напрямку — у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Олександрівському напрямку РФ десять разів атакувала позиції ЗСУ у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку ворог чотирнадцять разів атакував позиції армії України в районі Гуляйполя та у бік Добропілля.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противника двічі було відбито в районі Приморського та Плавнів.

На Краматорському напрямку та Придніпровському напрямку, а також на Волинському та Поліському напрямках минулої доби наступальних дій ворога не зафіксовано.

