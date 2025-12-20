Оперативная информация на фронте - сводка от Генштаба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Начались 1396-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Вооруженные Силы Украины наносят российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике, и активно подрывают их наступательный потенциал в тылу.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в субботу, 20 декабря

Ситуация на фронте 20 декабря

За прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений. Войска Сил обороны Украины поразили два пункта управления и склад хранения военной техники, потери российских захватчиков в живой силе составили 1090 человек. Кроме того ВСУ уничтожили у оккупантов: боевую бронированную машину, одну РСЗО, 37 артиллерийских систем, 346 дронов оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 130 автомобилей.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

За вчера российская армия нанесла по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов. Было сброшено также 150 управляемых авиабомб по населенным пунктам — это, в частности, Подгавриловка в Днепропетровской области и Гуляйполе в Запорожской области. Кроме этого, Украину атаковала Москва с помощью 4597 дронов-камикадзе. Войска РФ также осуществили 3875 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Обстановка по направлениям

На Покровском направлении ВСУ отбили 45 штурмов и наступлений российской армии в районах населенных пунктов Родинское, Зверево, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего, Нового Шахматного, Светлого, Гришино, Новопавловки.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где армия РФ осуществила 106 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе один — из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции украинских войск. Это произошло вблизи Волчанска, Прилепки и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении — шесть атак оккупантов. Украинские войска отбили штурмовые действия РФ в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголовое и в сторону Дробышево, Ставков, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана.

Враг совершил 20 атак на Константиновском направлении — в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополье, Софиевки.

Ситуация на Константиновском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Александровском направлении РФ десять раз атаковала позиции ВСУ в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону Рыбного, Александрограда, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении враг четырнадцать раз атаковал позиции армии Украины в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении противник дважды был отбит в районе Приморского и Плавней.

На Краматорском направлении и Приднепровском направлении, а также на Волынском и Полесском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

