Вифлеемский огонь мира передали украинским военным

Воины ВСУ получили Вифлеемский огонь мира — фото
Пластуны передали украинским защитникам Вифлеемский огонь мира. Впоследствии его передадут на фронт.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 19 декабря.
Вифлеемский огонь мира для ВСУ
Огонь, который полон веры в мир, скауты ежегодно распространяют по всему миру. Он является знаком света, преодолевающего мрак, а также надежды, которая не угасает даже во тьме.
Пластуны передали огонь заместителю главнокомандующего ВСУ, бригадному генералу Андрею Лебеденко, который поблагодарил их и от имени военных подарил сладости.
"Вы, пластуны, несете этот огонь не только как символ Рождества. Вы несете напоминание о том, ради чего мы стоим на защите государства: ради жизни, которая должна быть согрета, а не сожжена, ради будущего, которое должно быть освещено, а не разрушено", — отметил Лебеденко.
Впоследствии огонь передадут воинам на фронт.
Напомним, 7 декабря на Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Также ранее во Львове на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь.
