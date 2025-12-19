Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Воины ВСУ получили Вифлеемский огонь мира — фото

Воины ВСУ получили Вифлеемский огонь мира — фото

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:55
Вифлеемский огонь мира передали украинским военным
Вифлеемский огонь мира передали военным. Фото: Генштаб ВСУ

Пластуны передали украинским защитникам Вифлеемский огонь мира. Впоследствии его передадут на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 19 декабря.

Реклама
Читайте также:

Вифлеемский огонь мира для ВСУ

Огонь, который полон веры в мир, скауты ежегодно распространяют по всему миру. Он является знаком света, преодолевающего мрак, а также надежды, которая не угасает даже во тьме.

Вифлеємський вогонь миру для ЗСУ
Пластуны. Фото: Генштаб ВСУ

Пластуны передали огонь заместителю главнокомандующего ВСУ, бригадному генералу Андрею Лебеденко, который поблагодарил их и от имени военных подарил сладости.

Вифлеємський вогонь миру
Передача Вифлеемского огня мира. Фото: Генштаб ВСУ

"Вы, пластуны, несете этот огонь не только как символ Рождества. Вы несете напоминание о том, ради чего мы стоим на защите государства: ради жизни, которая должна быть согрета, а не сожжена, ради будущего, которое должно быть освещено, а не разрушено", — отметил Лебеденко.

Вифлеємський вогонь миру передали для ЗСУ
Вифлеемский огонь мира. Фото: Генштаб ВСУ

Впоследствии огонь передадут воинам на фронт.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря на Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Также ранее во Львове на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ огонь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации