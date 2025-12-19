Вифлеемский огонь мира передали украинским военным

Вифлеемский огонь мира передали военным. Фото: Генштаб ВСУ

Пластуны передали украинским защитникам Вифлеемский огонь мира. Впоследствии его передадут на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 19 декабря.

Реклама

Читайте также:

Вифлеемский огонь мира для ВСУ

Огонь, который полон веры в мир, скауты ежегодно распространяют по всему миру. Он является знаком света, преодолевающего мрак, а также надежды, которая не угасает даже во тьме.

Пластуны. Фото: Генштаб ВСУ

Пластуны передали огонь заместителю главнокомандующего ВСУ, бригадному генералу Андрею Лебеденко, который поблагодарил их и от имени военных подарил сладости.

Передача Вифлеемского огня мира. Фото: Генштаб ВСУ

"Вы, пластуны, несете этот огонь не только как символ Рождества. Вы несете напоминание о том, ради чего мы стоим на защите государства: ради жизни, которая должна быть согрета, а не сожжена, ради будущего, которое должно быть освещено, а не разрушено", — отметил Лебеденко.

Вифлеемский огонь мира. Фото: Генштаб ВСУ

Впоследствии огонь передадут воинам на фронт.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря на Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Также ранее во Львове на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь.