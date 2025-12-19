Вифлеємський вогонь миру передали українським військовим

Вифлеємський вогонь миру передали військовим. Фото: Генштаб ЗСУ

Пластуни передали українським захисникам Вифлеємський вогонь миру. Згодом його передадуть на фронт.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 19 грудня.

Вифлеємський вогонь миру для ЗСУ

Вогонь, який сповнений віри в мир, скаути щороку поширюють по всьому світу. Він є знаком світла, що долає морок, а також надії, яка не згасає навіть у пітьмі.

Пластуни. Фото: Генштаб ЗСУ

Пластуни передали вогонь заступнику головнокомандувача ЗСУ, бригадному генералу Андрію Лебеденку, який подякував їм і від імені військових подарував солодощі.

Передача Вифлеємського вогню миру. Фото: Генштаб ЗСУ

"Ви, пластуни, несете цей вогонь не лише як символ Різдва. Ви несете нагадування про те, заради чого ми стоїмо на захисті держави: заради життя, яке має бути зігріте, а не спалене, заради майбутнього, яке має бути освітлене, а не зруйноване", — зазначив Лебеденко.

Вифлеємський вогонь миру. Фото: Генштаб ЗСУ

Згодом вогонь передадуть воїнам на фронт.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня на Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Також раніше у Львові на полі почесних поховань запалили Вифлеємський вогонь.