Україна
Воїни ЗСУ отримали Вифлеємський вогонь миру — фото

Воїни ЗСУ отримали Вифлеємський вогонь миру — фото

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:55
Вифлеємський вогонь миру передали українським військовим
Вифлеємський вогонь миру передали військовим. Фото: Генштаб ЗСУ

Пластуни передали українським захисникам Вифлеємський вогонь миру. Згодом його передадуть на фронт.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 19 грудня.

Читайте також:

Вифлеємський вогонь миру для ЗСУ

Вогонь, який сповнений віри в мир, скаути щороку поширюють по всьому світу. Він є знаком світла, що долає морок, а також надії, яка не згасає навіть у пітьмі.

Вифлеємський вогонь миру для ЗСУ
Пластуни. Фото: Генштаб ЗСУ

Пластуни передали вогонь заступнику головнокомандувача ЗСУ, бригадному генералу Андрію Лебеденку, який подякував їм і від імені військових подарував солодощі.

Вифлеємський вогонь миру
Передача Вифлеємського вогню миру. Фото: Генштаб ЗСУ

"Ви, пластуни, несете цей вогонь не лише як символ Різдва. Ви несете нагадування про те, заради чого ми стоїмо на захисті держави: заради життя, яке має бути зігріте, а не спалене, заради майбутнього, яке має бути освітлене, а не зруйноване", — зазначив Лебеденко.

Вифлеємський вогонь миру передали для ЗСУ
Вифлеємський вогонь миру. Фото: Генштаб ЗСУ

Згодом вогонь передадуть воїнам на фронт.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня на Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Також раніше у Львові на полі почесних поховань запалили Вифлеємський вогонь.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
