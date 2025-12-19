Вифлеємський вогонь миру передали українським військовим

Воїни ЗСУ отримали Вифлеємський вогонь миру — фото
Пластуни передали українським захисникам Вифлеємський вогонь миру. Згодом його передадуть на фронт.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 19 грудня.
Вифлеємський вогонь миру для ЗСУ
Вогонь, який сповнений віри в мир, скаути щороку поширюють по всьому світу. Він є знаком світла, що долає морок, а також надії, яка не згасає навіть у пітьмі.
Пластуни передали вогонь заступнику головнокомандувача ЗСУ, бригадному генералу Андрію Лебеденку, який подякував їм і від імені військових подарував солодощі.
"Ви, пластуни, несете цей вогонь не лише як символ Різдва. Ви несете нагадування про те, заради чого ми стоїмо на захисті держави: заради життя, яке має бути зігріте, а не спалене, заради майбутнього, яке має бути освітлене, а не зруйноване", — зазначив Лебеденко.
Згодом вогонь передадуть воїнам на фронт.
Нагадаємо, 7 грудня на Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Також раніше у Львові на полі почесних поховань запалили Вифлеємський вогонь.
